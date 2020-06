Manchester City geeft Burnley pak voor de broek, bijrol voor invaller Kevin De Bruyne

Manchester City heeft een gehandicapt Burnley maandagavond simpel weggeblazen in het Etihad Stadium: 5-0. De amper 20-jarige Phil Foden was goed voor twee doelpunten. Kevin De Bruyne kreeg zestig minuten rust van trainer Pep Guardiola en viel pas in toen het varkentje al gewassen was.

Nog voor de match begon zag het er al niet goed uit voor Burnley. De nummer elf van de Premier League kampte met personeelsproblemen doordat liefst vijf spelers op 30 juni einde contract zijn. Jeff Hendrick, Phil Bardsley, Joe Hart en Aaron Lennon, allemaal (voormalige) Ierse, Schotse en Engelse internationals, besloten om die reden dat ze de partij tegen Manchester City niet meer wilden meedoen. Het gevolg? Een woeste coach Sean Dyche kon slechts zeven in plaats van de toegelaten negen spelers op de bank zetten.

De match was nog maar net afgetrapt of de Burnley-delegatie zakte helemaal door de grond. Enkele minuten nadat de spelers op één knie waren gaan zitten als steunbetuiging aan de antiracistische ‘Black Lives Matter’-beweging, cirkelde een vliegtuigje met de banner ‘White Lives Matter Burnley’ rond het stadion. De club zette meteen een razend communiqué op zijn website om afstand te nemen van de actie, en zei er in één adem bij dat de daders levenslang geschorst zullen worden.

Mahrez scoort twee keer op slag van rust

Toch één meevaller voor de bezoekers: man van het seizoen Kevin De Bruyne werd aanvankelijk rust gegund door coach Pep Guardiola. Vanop de bank zag ‘KDB’ hoe de omsingeling van de thuisploeg halfweg de eerste helft tot de 1-0 leidde. Jong Engels talent Phil Foden kegelde de bal met een heerlijke wreeftrap in de korte hoek na een kort genomen hoekschop, een doelpunt dat veel gelijkenissen vertoonde met de afgekeurde treffer van Adnan Januzaj zondag.

Foto: AP

Op slag van rust vond Riyad Mahrez zijn moment gekomen. De Algerijn draaide zijn bewaker dol en mikte de 2-0 overhoeks binnen. Enkele minuten later trapte hij ook de 3-0 vanop de stip op het bord nadat Burnley-kapitein Ben Mee in de zestien contact gemaakt had met de voet van Sergio Agüero. De Argentijnse scherpschutter van de Citizens moest geblesseerd naar de kant.

De Bruyne feest mee

Geen nood, want na rust denderde de City-trein gewoon voort. Een nieuwe kort genomen hoekschop leverde opnieuw een doelpunt op: Foden vond met een slim passje Bernardo Silva, die David Silva de 4-0 voorschotelde. Op het uur mocht De Bruyne ook komen meegenieten van het feestje. Hij zette meteen een aanval op die via enkele tussenstationnetjes bij Foden terechtkwam, die aan de tweede paal de 5-0 binnenwerkte. Toen pas ging de voet van het gaspedaal, en mocht Leroy Sané voor het eerst sinds zijn blessure die hem bijna het hele jaar aan de kant hield nog eens minuten maken.

Door de zege van Manchester City kan Liverpool woensdag tegen Crystal Palace nog geen kampioen worden. Bij winst zouden The Reds al zeker moeten wachten tot donderdag 2 juli om hun eerste titel in dertig jaar te vieren. De tegenstander heet dan… Manchester City.