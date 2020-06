Stad Brussel vergoedt geplunderde handelaars

Op de gemeenteraad van de stad Brussel is maandag unaniem groen licht gegeven voor de vergoeding van de handelaars die hun winkel geplunderd zagen na afloop van de Black Lives Matter-betoging op het Brusselse Poelaertplein op zondag 7 juni.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) liet verstaan dat de stad Brussel zal tussenkomen voor de franchise die door de verzekeraars niet worden terugbetaald.

De oppositieleden van MR, N-VA, cdH en CD&V benadrukten in de eerste plaats nogmaals dat de Brusselse burgervader zijn verantwoordelijkheid groot is in de rellen die uitbraken na het Black Lives Matter-protest. Er is begrip voor de vergoeding, maar er werden wel vragen gesteld over de extra kosten die dit met zich meebrengt.

Burgemeester Close liet weten dat de stad Brussel de volledige kosten van de franchise van de verzekering van 16 handelaars zal vergoeden. Hoe groot het bedrag is dat de stad Brussel hiervoor moet uittrekken, is nog niet bekend. Woensdag volgt nog een vergadering met de handelaars. De handelaars kunnen eventueel een voorschot krijgen, liet Close nog verstaan.

Nog volgens Close verlopen de contacten met minister voor de Zelfstandigen en Middenstand Denis Ducarme (MR) positief in het dossier. Minister Ducarme heeft ook aangegeven dat hij niet werkeloos zal toezien op de situatie van de winkeliers.