La Liga maakt zich op om fans weer toe te laten in stadion: iedereen met mondmasker en verboden plaats te verlaten

De Spaanse voetbalteams hebben de competitie op 11 juni weer hernomen en maken zich nu ook langzaam op om opnieuw fans te gaan ontvangen. Twee weken terug verklaarde ligavoorzitter Javier Tebas al dat hij voor het einde van het seizoen weer supporters in de stadions wil zien. Maandag kreeg radiozender Cadena Ser inzage in een veiligheidsprotocol dat La Liga daarvoor onder zijn clubs verdeelde.

Het is niet de bedoeling dat de stadions volledig gevuld worden. “Tien tot vijftien procent van de capaciteit zou al mooi zijn”, verklaarde Tebas. Wanneer toeschouwers weer welkom zijn, zullen ze in vier of vijf groepen tot het stadion toegelaten worden, de eerste groep anderhalf uur voor de wedstrijd, de laatste een kwartier voor de aftrap. Alle fans moeten zich registreren en buiten het stadion wordt hun temperatuur genomen. Is die hoger dan 37,5 graden, worden ze naar huis gestuurd.

In het stadion zullen de toeschouwers een mondmasker moeten dragen en moeten ze op hun plaats blijven zitten. Er is geen mogelijkheid om iets te kopen in het stadion. Bij het binnenkomen krijgen de fans een flesje water mee.