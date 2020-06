Experts: ‘Verplicht mondmasker in winkels’

Verschillende virologen zijn voorstanders van de verplichting om een mondmasker te dragen.

Woensdag bespreekt de Nationale Veiligheidsraad (NVR) verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens de virologen buigen ze zich best ook over het verplicht dragen van een mondmasker. ‘In deze exitfase is het steeds moeilijker om 1,5 meter afstand te bewaren’, schreef viroloog Marc Van Ranst op Twitter. Hij begrijpt niet waarom een mondmasker dragen nog niet verplicht is. Het credo ‘niet verplicht, wel sterk aangeraden’ werkt volgens hem onvoldoende.

In deze exitfase wordt de drukte in de warenhuizen en winkels geleidelijk groter, en het is niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels. "Sterk aangeraden" werkt duidelijk niet. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) June 22, 2020

Professor infectieziekten Erika Vlieghe zei aan De Standaard dat het gebruik van mondmaskers woensdag besproken zal worden, ‘net zoals elke andere belangrijke maatregel’. Vorig weekend vertelde viroloog Steven Van Gucht aan Het Belang van Limburg dat een verplichting in supermarkten een optie is. ‘Als er een nieuwe opflakkering komt en we merken dat dit met het winkelen te maken heeft, kunnen mondmaskers in supermarkten alsnog verplicht worden. Toch roep ik op om het zeker te dragen’, klonk het.

De NVR zal zich woensdag buigen over de hervatting vanaf 1 juli van cultuuractiviteiten met publiek, zoals theatervoorstellingen of een cinemabezoek. Daarnaast zouden speelhallen en casino’s vanaf 1 juli de deuren opnieuw mogen openen, net als feest- en banketzalen. Bij die laatsten zou het aantal aanwezigen beperkt blijven tot vijftig en zouden dezelfde hygiënemaatregelen gelden als in de horeca. Ook de eventuele heropening van pretparken en binnenspeeltuinen vanaf 1 juli zal op tafel liggen. De organisatie van erediensten is sinds 8 juni weer toegelaten, maar de limiet op het aantal aanwezigen zal de NVR mogelijk verhogen van 100 naar 200. Zwembaden kunnen waarschijnlijk weer open vanaf 1 juli.