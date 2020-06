Gunvor schrapt tot 230 jobs in Antwerpen

Het oliehandels- en raffinageconcern Gunvor is van plan om in zijn olieraffinaderij in Antwerpen - Gunvor Petroleum Antwerpen (GPA) stil te leggen. Slechts een beperkt aantal jobs zou behouden blijven op de site, zo meldt de Gunvor Group maandag.

Officieel wordt de fabriek weliswaar stilgelegd, maar ze wordt wel nog onderhouden om op termijn een snelle heropstart mogelijk te maken. Er werken nu 250 mensen. Enkele tientallen mensen zouden dus hun job kunnen behouden om de heropstart mogelijk te maken.

Sinds mei zag GPA zich genoodzaakt om de raffinage van ruwe olie te staken. ‘Terwijl Gunvor verschillende innovatieve oplossingen aan het verkennen was om GPA operationeel te houden in een uitdagende Europese raffinagemarkt, heeft een samenloop van geopolitieke en macro-economische gebeurtenissen, versterkt door de COVID-19-pandemie, de raffinaderij in een zeer moeilijke economische situatie gebracht’, zegt de groep.

Zo is er in de eerste plaats een gebrek aan vraag. De coronacrisis heeft een wereldwijde economische schok veroorzaakt die ook heeft geleid tot een ‘ongekende vertraging in de vraag naar olieproducten en in het bijzonder naar vliegtuigbrandstof en gasolie’, zegt Gunvor. Daarnaast is er ook een grondstoffentekort, speelt de toegenomen concurrentie en lopen de kosten op. Het gaat wat dat laatste betreft onder meer om ‘uitgaven in verband met de regelgeving en milieueisen’.

‘GPA heeft een negatieve cashflow’, zegt de voorzitter van de Gunvor Group, Torbjörn Törnqvist. ‘Dit zal in de toekomst niet wijzigen, wat voor de groep onbetaalbaar is.’

Omdat er ‘geen scenario voorhanden is waarin de raffinaderij in de nabije toekomst geen aanzienlijke verliezen zou lijden’, voert Gunvor nu een analyse uit om te kijken of ze met de raffinageactiviteiten van GPA kan overgaan tot ‘mothballing’. GPA lichtte de ondernemingsraad in over de plannen en over zijn intentie om daarbij over te gaan tot een collectief ontslag. ‘Dit voornemen kan een impact op 230 medewerkers van GPA hebben’, luidt het.

Volgens Törnqvist was de beslissing ‘enorm moeilijk’. ‘Ik ken deze raffinaderij heel goed en was trots om ze in 2012 van het faillissement te kunnen redden. Ons team heeft veel inspanningen en investeringen gedaan om GPA draaiende te houden, maar de coronaviruspandemie heeft van een reeds uitdagende situatie een onhoudbare situatie gemaakt’, zegt hij. ‘We overwegen nu alle opties. Gedurende het hele proces zullen wij onze werknemers steunen.’

Gunvor benadrukt dat ‘de analyse’ geen impact heeft op de terminalactiviteiten van GPA. Ook voor de twee andere raffinaderijen van Gunvor, in Rotterdam en Ingolstadt, zijn er geen gevolgen.