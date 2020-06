WHO: ‘Heropflakkering virus alleen in specifieke gevallen’

Er zijn zondag wereldwijd meer dan 183.000 gevallen van besmetting met het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de epidemie, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat er nu wel een middel is dat de mortaliteit bij ernstig zieke patiënten kan drukken, noemt de organisatie wel hoopgevend.

Dat zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoofd van de WHO maandag op een persconferentie. Dat er in sommige landen, zoals China of Duitsland sprake is van een heropflakkering van het aantal besmettingen, is volgens Mike Ryan, hoofd noodtoestanden van de WHO, te wijten aan heel specifieke gevallen. De besmettingen gebeuren eerder in clusters, rond bijvoorbeeld aanwezigen van religieuze bijeenkomsten, mensen die in groep samen slapen of in uitgaansgelegenheden.

Ghebreyesus riep nogmaals om om de basisregels te blijven naleven: afstand houden, en zorgen voor goede hygiëne, en zo verdere verspreiding tegen te gaan. Dat tests in Groot-Brittannië uitwijzen dat dexamethasone het eerste bestaande medicijn is dat kan helpen in de aanpak van de ziekte, is volgens hem ‘een welkome reden tot vreugde’.

‘De hele crisis toont aan dat gezondheidszorg geen luxe is, maar een hoeksteen van de samenleving’. Hij roept landen dan ook op om extra te investeren. ‘Alle landen moeten van een algemene toegang tot gezondheidszorg werk maken. De vraag is niet of ze dit wel kunnen veroorloven, maar of ze zich kunnen veroorloven dit niet te doen’.