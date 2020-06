Willen of niet, 5G komt er. Wat hebben we eraan?

Met de komst van 5G zullen we nog sneller mobiel kunnen surfen op het internet. En of we het nu willen of niet: de technologie wordt ook in ons land uitgerold.

Maar wie zit er eigenlijk te wachten op nog sneller mobiel internet? Hebben we het nodig en wat zou het voor ons kunnen betekenen? Technologiejournalist Dominique Deckmyn wikt en weegt.

Credits

Journalist Dominique Deckmyn | Presentatie Niels De Keukelaere | Redactie Niels De Keukelaere | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert

