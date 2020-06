Antwerpse diamantsector: ‘1.000 jobs in gevaar’

De Antwerpse diamantsector bloedt. De helft van de diamantbedrijven zagen hun omzet met tijdens de lockdown met minstens 90 procent dalen. Ruim een op zes jobs is mogelijk in gevaar.

Dat blijkt uit een enquête van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) bij 1.600 diamantbedrijven. Daaruit blijkt dat 50 procent van de diamantbedrijven die antwoordden, hun omzet tijdens de lockdown zagen dalen met 90 procent of meer. En door de grote problemen met het luchtverkeer, is dat ook na de lockdown nog niet of nauwelijks verbeterd.

Financiële problemen

Het resultaat is voorspelbaar. Steeds meer diamantbedrijven in Antwerpen komen in financiële problemen. De diamantairs worden namelijk verplicht hun langetermijncontracten bij de grote diamantproducenten zoals De Beers en Alrosa te respecteren en moeten dus ruwe diamanten afnemen, terwijl de vraagzijde quasi volledig is stilgevallen. Hierdoor loopt hun voorraad op en komt hun liquiditeit en bijgevolg ook solvabiliteit onder druk te staan.

Hoewel de diamanthandel in juni ondertussen gestaag terug aantrekt, ziet de Antwerpse diamantsector de toekomst somber in. Naar schatting 1.000 van de 6.600 rechtstreekse jobs zijn volgens AWDC in gevaar.

Geen toegang tot Belgische banken

Heel wat diamantbedrijven hebben namelijk geen rechtstreeks toegang hebben tot financiering op de Belgische markt. De zogenaamde bazooka, de kredieten met staatswaarborg die in het leven werd geroepen door de Federale overheid en de banken, bleek in de praktijk niet toegankelijk voor diamantbedrijven. En dat louter omdat ze geen klantenrelatie meer hebben met een Belgische bank. De laatste Belgische ‘diamantbank’ die in de sector actief was, KBC, is al sinds 2014 in afbouw en is nu volop bezig om ook de private bankrekeningen van de klanten af te sluiten.

De Antwerpse diamantsector dringt er dan ook op aan om een betere toegang krijgen tot enerzijds private bankrekeningen bij Belgische banken en anderzijds tot extra financiering om de liquiditeit te waarborgen. Dat moet ervoor zorgen dat de Antwerpse diamantsector genoeg zuurstof krijgt om de crisis te overleven.