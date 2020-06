Sciensano lanceert online tool: bekijk het aantal nieuwe besmettingen per gemeente

Sciensano heeft een nieuwe online tool gelanceerd waarop overheid en burgers kunnen opvolgen hoeveel nieuwe besmettingen met het coronavirus er per gemeente bijkomen.

De tool toont de aanwezigheid van het coronavirus op gemeentelijk niveau op basis van drie indicatoren. De eerste is de ‘cumulatieve incidentie berekend’ over zeven dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000). De tweede indicator is het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste één nieuw geval werd gerapporteerd. Tot slot wordt ook het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor in rekening gebracht, gezien over een periode van zeven dagen.

De gegevens van uw gemeente kan u hier bekijken .

Volgens viroloog Steven Van Gucht zit België momenteel in een overgangsfase van de manier van rapportering. De monitoring van de cijfers loopt nog steeds zeven dagen op zeven. ‘Het aantal nieuwe besmettingen is de belangrijkste parameter’, benadrukt Van Gucht. Daarom lanceert Sciensano dus de nieuwe online tool.

'Daar is ook een alertfunctie aan verbonden voor de lokale overheid', legt Van Gucht uit. 'Dat moet een trigger vormen voor de gezondheidsinspectie als er ergens lokaal opvallend veel nieuwe besmettingen zouden opduiken.'

Het aantal overlijdens en het aantal ziekenhuisopnames worden volgens Van Gucht niet langer gerapporteerd op zaterdag en zondag. ‘Dat is om de ziekenhuizen te ontlasten. Bovendien zijn die parameters minder belangrijk om onmiddellijk in actie te treden dan het aantal nieuwe besmettingen.’

Viroloog Marc Van Ranst had maandagochtend op Twitter kritiek op het feit dat Sciensano geen coronacijfers meer publiceert op zondag en maandag. Die vindt Van Gucht onterecht: ‘Het enige wat veranderd is, is de manier waarop we rapporteren. We willen weggaan van de statische pdf-rapporten naar een meer interactieve tool’, zegt hij aan ?Het Laatste Nieuws?.