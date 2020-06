48 mensen in quarantaine na besmetting in Antwerps kinderdagverblijf

Veertig kinderen en acht personeelsleden van het stedelijk kinderdagverblijf Bobijn in het Antwerpse Groen Kwartier moeten twee weken lang in thuisquarantaine nadat een medewerkster afgelopen zondag positief testte op Covid-19.

‘Het was een van onze verzorgsters die positief testte op het coronavirus’, zegt Antwerps schepen van Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). ‘We hebben dan meteen contact opgenomen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor advies. En daar is inderdaad uitgekomen dat iedereen die deel uitmaakte van de bubbel van de besmette persoon gedurende twee weken thuis in quarantaine moet. Voor de kinderopvang zelf komt dat neer op veertig kindjes uit twee verschillende leefgroepen en acht personeelsleden onder wie ook mensen van de poetsploeg’, legt Ait Daoud uit.

Het advies stelt dat enkel de kinderen en hun personeelsleden in quarantaine moeten. ‘En dus niet hun gezinsleden’, bevestigt Ait Daoud. ‘Het is nu aan de huisdokter van de kinderen en personeelsleden om te beslissen of zij al dan niet een test moeten ondergaan. Test er iemand positief, dan kan ik me voorstellen dat ook die desbetreffende bubbel in kaart zal worden gebracht, maar dat is op de zaken vooruitlopen.’

De andere vier leefgroepen van het kinderdagverblijf mogen wel gewoon open blijven. ‘Dat hebben we nadrukkelijk nagevraagd bij de hogere overheid en bij de medische instanties. Maar voor die leefgroepen is het zo dat er geen enkel contact is geweest met de besmette persoon. Noch met de personeelsleden, noch met de kinderen. Al zeggen we tegen de ouders wel duidelijk dat ze hun kinderen thuis mogen houden indien ze dat wensen.’ Kiezen ouders ervoor om hun kind thuis te houden, dan zal dat geen effect hebben op hun respijtdagen. ‘Ze moeten daar inderdaad geen dagen voor afgeven’, zegt Ait Daoud.