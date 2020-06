Dior plant Italiaans defilé, zonder publiek

Het geplande defilé voor de cruisecollectie van modehuis Dior in het Italiaanse Lecce, zal met enige vertraging alsnog plaatsvinden, weliswaar zonder publiek.

Het Franse modehuis Dior had begin dit jaar aangekondigd dat de cruisecollectie van creatief directeur Maria Grazia Chiuri zou worden voorgesteld in het Italiaanse Lecce, in de hak van de laars. Dat is de streek waar de vader van de Italiaanse ontwerpster is opgegroeid, en ze heeft voor de collectie nauw samengewerkt met lokale ambachtslieden en kunstenaars.

Door de coronacrisis kon het defilé niet plaatsvinden op de geplande datum van 9 mei, maar uitstel betekende in deze geen afstel. De collectie zal alsnog worden voorgesteld aan de hand van een defilé in Lecce, op woensdag 22 juli, zo heeft Dior-ceo Pietro Beccari maandag aangekondigd op een digitale persconferentie. Dat defilé zal evenwel plaatsvinden zonder publiek, mits respect voor de veiligheidsmaatregelen.

‘Luxe is emotie, en niets draagt emoties beter over dan een defilé. De setting, muziek en kleding spelen allemaal mee in het overbrengen van een verhaal, en daarom denken we dat er altijd een plaats zal zijn voor live defilés’, aldus Beccari over die beslising. Door vast te houden aan de geplande locatie in Italië, wil het modehuis haar steun aan het zwaar getroffen land in de verf zetten.