Politie Dijon neemt wapenarsenaal in beslag

De Franse politie heeft maandag in de oostelijke stad Dijon opnieuw acties uitgevoerd om wapens, munitie en drugs op te sporen. Volgens de procureur zijn negen mensen gearresteerd en is er een groot wapenarsenaal ontdekt.

De operaties volgen op de onlusten die tussen 12 en 15 juni plaatsvonden in de stad, waarbij auto’s en vuilniscontainers in brand werden gestoken. De rellen braken uit na een geweldincident in het drugsmilieu waarbij een Tsjetsjeen betrokken was.

Mensen uit de Tsjetsjeense gemeenschap kwamen daarop uit heel Frankrijk, België en Duitsland naar Dijon om wraak te nemen. Sinds dinsdag zijn er geen incidenten meer in het normaal gesproken rustige Dijon.

De operatie, de tweede in drie dagen in de buitenwijk Les Grésilles, resulteerde in de inbeslagname van drie gedemonteerde geweren en zakken met tussen de 2 en 3 kilo aan patronen, waaronder losse flodders en 9 mm-kaliberpatronen. Verder is er cannabis, cocaïne en heroïne in beslag genomen.

Bij de operatie waren 118 politieagenten en gendarmes betrokken.

Ook vrijdag waren er huiszoekingen in Les Grésilles, waar veel mensen van Noord-Afrikaanse origine wonen en waar een groot deel van het geweld plaatsvond.