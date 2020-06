Het is crisis in diamantland. De vraag is ingestort, terwijl door langetermijncontracten de kluizen uitpuilen met onverkochte ruwe diamanten. Daardoor staat de hele keten onder druk, ook de diamantairs in Antwerpen.

Niets is nog zoals het was in de diamantsector. Dat voelen nu zelfs de twee grootste diamantreuzen ter wereld, het Zuid-Afrikaanse De Beers en het Russische Allrosa. Wie ruwe diamanten wilde kopen, moest ...