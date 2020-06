Buffalo’s vangen voorbereiding aan met fysieke proeven, Jonathan David trouw op post

Ook voor de spelers van AA Gent zit de vakantie er nu echt wel op. Verschillende spelers probeerden nog zo lang mogelijk te genieten van die laatste vakantiedagen, maar maandag stonden de eerste fysieke proeven alweer op het programma.

Roman Yaremchuk reisde pas zondag vanuit Oekraïne terug naar België, Giorgi Kvilitaia deed nog snel een daguitstap naar Dinant en Thomas Kaminski vierde zelfs nog in familiekring het doopfeest van zijn dochtertje Lina. Snel nog wat genieten vooraleer het echte werk begon, maandagmiddag.

Een deel van de Gentse selectie werkte hun looptesten af in het Gentse UZ, terwijl andere Buffalo’s dan weer op het Gentse oefencomplex in Oostakker werden verwacht voor de traditionele fysieke en medische proeven. Onder andere Jonathan David en aanvoerder Vadis Odjidja verschenen deze namiddag netjes op hun afspraak in het Gentse UZ. Ook dinsdag en woensdag zullen er nog een hele rits proeven en tests afgenomen worden.

Kapitein Vadis Odjidja heeft er zin in. Foto: carlo coppejans

Donderdag verschijnen de Buffalo’s – wellicht onder een loden hitte - dan weer voor het eerst op het trainingsveld en kan trainer Jess Thorup echt van start gaan met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dan kan de Deense coach met Jordan Botaka, Davy Roef en youngster Mathéo Parmentier alvast voor het eerst de drie Gentse versterkingen aan het werk zien. De eerste oefenwedstrijd van AA Gent staat voorlopig dan weer geprogrammeerd op 3 juli, wanneer de Buffalo’s het mogen opnemen tegen Beerschot.