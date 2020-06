Vlaams Belang mag beeltenis bpost niet meer gebruiken

Het Vlaams Belang mag geen uniformen of andere beeltenissen van bpost meer tonen in zijn campagnes. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Brussel beslist.

Het was de campagne ‘Kleur Vlaanderen Vlaams’ die een doorn in het oog van bpost vormde. In een video naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag was 12 seconden lang een vrouw met het uniform van bpost te zien. Na herhaaldelijke aanmaningen om het filmpje te verwijderen trok bpost uiteindelijk naar de Brusselse ondernemingsrechtbank die het bedrijf vandaag gelijk gaf. Vlaams Belang mag geen uniformen of andere beeltenissen van het postbedrijf meer gebruiken in eender welk campagne.

Door de politieke recuperatie in een politieke campagne, van eender welke strekking, van het merk wordt mogelijk afbreuk gedaan aan de reputatie van dat merk', oordeelt de rechtbank. 'Door op zeer prominente wijze het kenmerkende uniform van bpost, waarop het merk van bpost is aangebracht, te gebruiken in de videocampagne terwijl een van de kernactiviteiten van bpost op geënsceneerde wijze wordt nagespeeld, creëren verwerende partijen een associatie tussen hun politieke strekking en campagne enerzijds en bpost anderzijds, hetgeen tot mogelijke afbreuk aan de neutrale reputatie van het merk leidt.'

De rechter besliste daarop een dwangsom van 5.000 euro per dag te vorderen zolang de inbreuken op merken- en auteurrecht online zou blijven staan. Het campagnefilmpje werd ondertussen al van sociale media gehaald.