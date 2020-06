Veel vrouwen van middelbare leeftijd knippen hun haar af: ze vinden zichzelf te oud voor lang haar. Maar waarom eigenlijk, vraagt de Nederlandse journaliste Milou van Rossum zich af.

‘Ik denk erover mijn haar af te laten knippen’, zei mijn vriendin, niet voor het eerst. Het was begin dit jaar, we zaten in een restaurant om verlaat haar verjaardag te vieren. Of nou ja, ik was vergeten ...