WHO: ‘Coronapandemie blijft wereldwijd versnellen’

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft maandag een waarschuwing gelanceerd. ‘De coronapandemie blijft wereldwijd versnellen’, zegt hij tijdens een virtuele persconferentie in Dubai.

‘Het laatste miljoen besmettingen werd in slechts acht dagen bereikt’, zei Ghebreyesus

‘We weten dat de pandemie veel meer is dan een gezondheidscrisis, het is een economische, sociale en in bepaalde landen ook politieke crisis. De effecten van deze crisis zullen we nog decennialang voelen’, vreest de directeur.

Afgelopen donderdag werden 181.232 nieuwe besmettingen op één dag geteld, dat is het hoogte tot nog toe. Meer dan de helft daarvan komen uit Noord- en Zuid-Amerika. In Brazilië zijn er al één miljoen gevallen geteld. Slechts 36 landen, waaronder België, is er een daling van de nieuwe gevallen. De laatste twee weken telden 81 landen nog stijgingen.

WHO telt maandag 22 juni in totaal 8.807.398 bevestigde gevallen, en 464.483 doden.