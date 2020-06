LIVE VIDEO

Stel live uw vragen over reizen en toerisme. Hoe reist u nu het best?

Journalist Peter Vantyghem heeft zelf al een motorhome vastgelegd om in augustus met een gerust hart te kunnen reizen waar dat op dat moment mogelijk zal zijn. Hij praat woensdagmiddag over de opening van de grenzen in Europa, waarom Kroatië en Griekenland zo gedreven zijn om toeristen binnen te halen en waarom je al dan niet een test moet ondergaan aan een grens. Zijn Belgen, met hun niet zo goeie coronarapport, wel welgekomen? En zullen we er met een vrij gevoel opuit trekken, of zal deze zomervakantie toch maar een halve ervaring zijn?