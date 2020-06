Nieuwe verdachten van woningoverval in Zoersel gevat in Nederland

In het onderzoek naar de gewelddadige woningoverval bij een gezin in Zoersel op 23 maart zijn de voorbije week drie bijkomende verdachten opgepakt in Nederland. Dat meldt het Antwerpse parket. In totaal zitten er nu vijf verdachten in de cel. De drie in Nederland opgepakte mannen zullen worden uitgeleverd aan ons land.

Op 23 maart werd het gezin van de uitbater van een Chinees restaurant aan de Eikenlaan in Zoersel ‘s nachts overvallen door vijf gewapende en gemaskerde mannen. De daders haalden de bewoners uit hun bed, bonden hen vast met plastic bandjes en knevelden hen. De slachtoffers waren de uitbater en zijn vrouw, hun kinderen van 7, 10 en 13 jaar oud en een inwonende vriend.

De gangsters hadden het gemunt op de inkomsten van het restaurant en deelden slagen uit om hun doel te bereiken. Ze uitten ook doodsbedreigingen naar de kinderen. Uiteindelijk gingen de overvallers ervandoor met ruim 4.000 euro.

De federale gerechtelijke politie kwam al snel een eerste verdachte op het spoor via het door de overvallers gebruikte voertuig. Vervolgens konden bijkomende verdachten aan die man worden gelinkt. Begin mei werd een eerste verdachte opgepakt in Deurne, op 10 juni volgende een tweede in Antwerpen. Telkens ging het om een man met de Chinese nationaliteit. In samenwerking met de Nederlandse politie konden op 17 juni nog drie verdachten worden gevat, van wie twee op de luchthaven van Schiphol. Twee van die verdachten hebben de Chinese nationaliteit, de derde is een Nederlander. Het onderzoek naar de woningoverval loopt intussen voort.