Bernard Vanheusden nieuwe rector van Universiteit Hasselt

Bernard Vanheusden (43) wordt de nieuwe rector van de Universiteit Hasselt. Hij volgt op 1 oktober huidig rector Luc De Schepper op, die de fakkel na 16 jaar doorgeeft.

De nieuwe rector kreeg een duidelijk mandaat van de kiezer. Vanheusden haalde 126 stemmen binnen, zijn tegenstander Piet Pauwels eindigde op 90 stemmen. ‘Dit is onverwacht, ik ben heel blij en dankbaar dat ik de komende vier jaar rector mag zijn’, zei Vanheusden in een reactie. Hij wordt de vierde rector van de universiteit en wil vooral inzetten op onderwijsinnovatie en duurzame ontwikkeling.

Momenteel is Vanheusden nog hoogleraar aan de faculteit Rechten. Hij is er gespecialiseerd in omgevingsrecht. Hij is sinds 2016 ook vicedecaan van de faculteit leidt hij de onderzoeksgroep CORe (Centrum Overheid en Recht). Binnen het Centrum voor Milieukunde (CMK) bouwde hij ook de eenheid Omgevingsrecht uit.

Vanheusden is afkomstig uit Bilzen, en studeerde na een kandidatuur Wijsbegeerte af als master in de Rechten aan de KU Leuven. In 2001 begon hij als assistent voor de rechtsvakken aan de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de UHasselt. In 2007 behaalde Bernard Vanheusden zijn doctoraatstitel met zijn onderzoek rond brownfieldontwikkeling.

Naast zijn loopbaan als academicus is Bernard Vanheusden ook als advocaat beperkt verbonden aan het Hasseltse advocatenkantoor Monard Law.

Nieuwe wind

Na zestien jaar houdt rector Luc De Schepper er op 30 september mee op als rector van de Universiteit Hasselt. Onder zijn bewind is die universiteit het voorbije decennium uitgegroeid tot de vijfde volwaardige universiteit in Vlaanderen.

Oorspronkelijk stelden drie professor zich kandidaat om De Schepper op te volgen, decaan Piet Pauwels van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen, vicedecaan Ivo Lambrichts van de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, en vicedecaan Bernard Vanheusden van de faculteit Rechten. Na de eerste stemronde kon geen van de drie kandidaat-rectoren de vereiste meerderheid van stemmen binnenhalen. Pauwels en Vanheusden namen het in de tweede ronde tegen elkaar op. Het was een tijdlang een nek-aan-nekrace, maar uiteindelijk haalde Vanheudsen een duidelijke meerderheid. Er werden 221 geldige stemmen uitgebracht, vijf blanco stemmen, 126 voor Bernard Vanheusden en 90 voor Piet Pauwels.

Tegenkandidaat Piet Pauwels noemt het in een eerste reactie een duidelijke uitslag. ‘De overwinning van collega Vanheusden is welverdiend. Ik ben er voor gegaan, maar we hebben het niet gehaald. Ik ben vandaag decaan Bedrijfseconomische wetenschappen en dat ben ik morgen ook nog. Wij hebben met ons team een aantal thema’s op de agenda geplaatst, ik hoop dat die ook op de agenda blijven en dat we nu de rangen kunnen sluiten.’

‘Beide kandidaten hadden een sterk project, ik denk dat we sowieso een goed resultaat hebben’, zegt uittredend rector Luc De Schepper aan TV Limburg.