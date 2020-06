Brantano-moeder FNG hakt in winkels Brantano, gaat in concordaat én schrapt 287 banen

De grootste Belgische modegroep FNG, bekend van Brantano, gaat tot 287 banen schrappen en 47 winkels sluiten waarvan 30 van Brantano. De groep vraagt ook bescherming tegen schuldeisers.

FNG maakte deze ochtend bekend dat de groep zal gebruik maken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie om haar Belgische activiteiten te reorganiseren. De voorgenomen herstructurering houdt ook een intentie in tot collectief ontslag en de sluiting van maximaal 47 winkels over verschillende Belgische merken. Daarbij kunnen tot 287 banen in België sneuvelen.

FNG zegt dat de groep sterker moet gemaakt worden en dat het schulden moet afbouwen en of spreiden. Het praat daarover met banken en obligatiehouders maar die gesprekken vorderen maar traag.

De groep onderhandelt over een herstelplan en de injectie van vers geld. Het vraagt daarbij bescherming tegen schuldeisers. Het gaat zowel om Brantano NV, FNG International NV en Market Retail Belgium BV. Het dossier komt bij de Ondernemingsrechtbank in Mechelen.

De grootste hakbijl wordt bovengehaald bij Brantano. Daar gaan tot 30 winkels dicht van de formules Brantano, Boutik by Brantano en Concept Fashion. Ook alle 17 winkels van Fred & Ginger en Ginger verdwijnen.

Er komt ook een herstructurering van het hoofdkantoor in Mechelen. 287 medewerkers ofwel ongeveer 25% van het personeelsbestand van FNG in België is bedreigd.