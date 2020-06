Enige zwarte rijder in Nascar vindt strop in zijn pitbox

De Nascar, een immens populaire autosportcompetitie in de Verenigde Staten, is opgeschrikt door een racistisch incident. Bubba Wallace, de enige zwarte rijder in het kampioenschap, trof zondag in zijn pitbox op het circuit van Talladega in Alabama een strop aan. De Nascar-top heeft het over een ‘afschuwelijke daad’ en start een onderzoek.

De 26-jarige Wallace liet zijn stem de voorbije weken herhaaldelijk horen in het debat rond rassendiscriminatie in de Verenigde Staten. Zo droeg hij voor een wedstrijd een t-shirt met de boodschap ‘I can’t breathe’, de woorden die de zwarte man George Floyd sprak toen een witte politieagent minutenlang zijn knie in de nek van Floyd duwde, waarna die overleed.

Hij zette ook #BlackLivesMatter op zijn wagen en riep Nascar op om de confederatievlag niet meer toe te laten op het circuit. De vlag werd tijdens de Amerikaanse burgeroorlog gebruikt door de geconfedereerde zuidelijke staten die tegen de afschaffing van de slavernij waren. Vandaag wordt de vlag, die vaak te zien was tijdens Nascar-races, door velen geassocieerd met slavernij. De oproep van Wallace werd gevolgd.

In een reactie laten de Nascar-verantwoordelijken weten ‘kwaad en verontwaardigd’ te zijn en de feiten te zullen onderzoeken. ‘We kunnen niet genoeg benadrukken hoe erg we deze afschuwelijke daad afkeuren’, klinkt het. ‘We hebben onmiddellijk een onderzoek gestart en zullen er alles aan doen om de schuldige te identificeren en hem uit de sport te bannen. Zoals we al vaker hebben gesteld, is er geen plaats voor racisme in de Nascar en deze daad moedigt ons alleen maar aan om de sport toegankelijk te maken en iedereen te verwelkomen.’

Wallace reageert zelf ook op de sociale media. Hij zegt ‘diep bedroefd te zijn door deze walgelijke daad van racisme en haat’. ‘Maar dit zal mij niet breken’, verzekert hij. ‘Ik blijf trots staan voor de dingen waarin ik geloof.’

Op Twitter heeft onder meer basketbalster LeBron James zijn steun geuit aan Wallace.