Di Rupo: ‘PS verbindt zich niet met verenigd rechts’

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) maakt duidelijk dat zijn partij een mogelijke heruitgave van Zweeds niet zal depanneren. ‘Er is grote sociale vooruitgang nodig.’

‘Er hebben contacten plaatsgevonden, maar we hebben prioriteiten waarop we geen antwoorden hebben gekregen. Via die niet-antwoorden, heeft de N-VA zelf de deur gesloten.’ In een interview met Le Soir maakt Waals minister-president en PS-boegbeeld Elio Di Rupo het nog eens duidelijk: nog liever nieuwe verkiezingen dan een regering met de N-VA.

Momenteel zoeken partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) naar een meerderheid. Zij namen het stokje over van het socialistische duo Conner Rousseau en Paul Magnette.

Magnette en Rousseau kwamen uit bij een minderheidsregering van de drie klassieke partijen (socialisten, liberalen, christendemocraten), de drie huidige initiatiefnemers willen alsnog proberen een meerderheid op de been te brengen.

‘Grote sociale vooruitgang’

‘De PS wil hun demarche helemaal niet verstoren, ik wens hen alle succes, maar we kunnen niet anders dan vermoeden dat ze de Zweedse coalitie willen herstellen’, aldus Di Rupo in Le Soir, verwijzend naar de regering van 2014 met N-VA, MR, Open VLD en CD&V.

‘Ik wil duidelijk zijn: voor de PS is het totaal uitgesloten zich te verbinden met zo’n regering van verenigd rechts.’ Volgens Di Rupo is er ‘grote sociale vooruitgang’ nodig, zoals het verhogen van het gezondheidszorgbudget en het optrekken van de pensioenen naar 1.500 euro netto.

‘Voorstel Magnette is meest wijs’

Di Rupo leek lange tijd minder afkerig te staan tegenover een akkoord met de N-VA dan zijn partijvoorzitter Magnette. Maar ook de oud-voorzitter lijkt het idee nu definitief te hebben begraven.

Op La Première (RTBF) herhaalde Di Rupo het pleidooi van Magnette en Rousseau voor een tripartite, met steun van met name de groenen voor de nodige meerderheden. ‘Als het trio niet slaagt, moeten we teruggaan naar het voorstel van Magnette. Dat zou het meest wijs zijn.’