Aantal discriminatiemeldingen stijgt: ‘Normalisering van haatboodschappen’

Uit cijfers van 2019 van gelijkekansencentrum Unia blijkt dat er een stijging is in het aantal dossiers rond racisme. ‘Op sociale media is er sprake van harder taalgebruik, bijvoorbeeld over personen met een handicap, moslims en vluchtelingen’, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. ‘Er is een normalisering van haatboodschappen op sociale media én op straat.’

Volgens Keytsman was de verkiezingsuitslag van 26 mei 2019 een katalysator voor haatboodschappen. ‘Sommigen zagen in de uitslagen van die verkiezingen een vrijgeleide om zich voluit te laten gaan. De toon van het maatschappelijke debat werd harder, brutaler, agressiever.’

In totaal opende Unia 2.343 dossiers in 2019, dat is 28 procent meer dan het jaar ervoor. Er waren in 2019 8.479 meldingen van discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven, tegenover 7.489 meldingen in 2018. Discriminatie op basis van raciale criteria en handicap vormt de meerderheid van die dossiers.

Vooral op de arbeidsmarkt en op de werkvloer is er een sterke toename van het aantal dossiers. Een jaar eerder noteerde Unia daar nog een kleine afname, maar nu gaan de cijfers opnieuw in stijgende lijn. Ze bereikten in 2019 een nooit eerder gezien niveau: 657 dossiers, 28 procent meer dan het jaar ervoor.

In het domein huisvesting zijn er 276 dossiers geopend, exact evenveel als in 2018, maar dat was een recordjaar. Hier draaien de meeste dossiers rond discriminatie op basis van vermogen, gevolgd door raciale criteria en handicap.