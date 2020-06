Hazard-loos Real Madrid wint bij Real Sociedad

Real Madrid heeft geprofiteerd van het puntenverlies van Barcelona tegen Sevilla vrijdagavond. De Koninklijke ging op bezoek bij Real Sociedad winnen met 1-2 en komt zo mee aan de leiding met de grote rivaal. Thibaut Courtois stond in doel bij de bezoekers, maar Eden Hazard bleef de hele wedstrijd op de bank. Adnan Januzaj speelde een halfuur mee bij de thuisploeg en zag een mooi doelpunt al dan niet onterecht afgekeurd worden.

Real Madrid was kort na de rust op voorsprong gekomen via een penalty, die door Sergio Ramos tegen de touwen werd getrapt. Halverwege de tweede helft vlamde de pas ingevallen Adnan Januzaj echter plots de gelijkmaker tegen de touwen. Dat deed hij op heerlijke wijze, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat ploegmakker Oyarzabal in het gezichtsveld van Real Madrid-doelman Thibaut Courtois zou gestaan hebben. Een bijzonder discutabele beslissing, maar het doelpunt telde niet.

Enkele minuten later kreeg Sociedad het deksel helemaal op de neus toen Benzema de 0-2 scoorde. Ook bij dat doelpunt was er trouwens enige discussie, want Benzema leek de bal met de arm te beroeren. Een late aansluitingstreffer van Merino mocht niet meer baten voor Sociedad: 1-2 was de eindstand. Real Madrid komt daardoor samen met Barcelona aan kop: beide teams hebben 65 punten.