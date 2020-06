Noord-Korea heeft miljoenen pamfletten klaar voor Zuid-Korea

Noord-Korea heeft miljoenen pamfletten klaar om over Zuid-Korea te lossen. Het gaat om een reactie nadat activisten vorige maand vanuit Zuid-Korea eveneens ballonnen met pamfletten richting het noorden hadden gelost. Dat heeft het staatsagentschap KCNA zondag maandag bekendgemaakt.

De pamfletten zullen met duizenden ballonnen naar Zuid-Korea worden gestuurd, preciseerde het agentschap. Pyongyang had zaterdag al aangekondigd dat het een grote campagne met pamfletten tegen Seoel voorbereidde.

Het regime in Noord-Korea heeft er zich al meer dan eens over beklaagd dat vanuit het zuiden vijandige pamfletten worden gestuurd. Het zijn vaak Noord-Koreaanse overlopers die via de folders de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un aanvallen en de schendingen van mensenrechten en het nucleaire programma in Noord-Korea aanklagen.

Maar Pyongyang bereidt dus een tegenzet voor, en geen kleintje. ‘De voorbereidingen op de grootste verdeling van pamfletten tegen de vijand zijn bijna afgerond’, meldt KCNA. Er zouden niet minder dan 12 miljoen pamfletten klaar zijn ‘die de woede en haat van het volk weerspiegelen. Meer dan 3.000 ballonnen van diverse soorten die in staat zijn pamfletten tot ver boven Zuid-Korea te vervoeren zijn klaar’, aldus nog het agentschap. ‘Het tijdstip van de straf komt dichterbij.’