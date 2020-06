Negentien burgers en twee militairen zijn gedood bij drie gewelddadige incidenten in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

Dat melden lokale bronnen en het leger aan persbureau AFP. De lichamen van negen gegijzelden die vrijdag waren ontvoerd door de Geallieerde Democratische Strijdkrachten (ADF), werden zondag gevonden in de provincie Noord-Kivu.

In de naburige provincie Ituri hebben de ADF-rebellen ook nog eens 10 burgers gedood in het dorp Bukaka. Het gaat om vijf mannen, drie vrouwen en twee kinderen die gewelddadig om het leven werden gebracht.

Zaterdag zijn ook nog eens twee militairen omgekomen bij een aanval op het Congolese leger door een ‘coalitie van gewapende groepen’ in het oostelijke Fizi-gebied, zo meldt een woordvoerder van het leger.

In de regio’s van Fizi, Beni, Djugu en Mahagi wordt regelmatig melding gemaakt van geweld. De Geallieerde Democratische Strijdkrachten (ADF) uit Oeganda worden ervan beschuldigd sinds november meer dan 500 burgers te hebben gedood in reactie op de Congolese militaire operaties tegen hun bases in het gebied rond de Congolese stad Beni.