R-getal stijgt fors in Duitsland: ‘Les voor alle Europese landen’

Het reproductiegetal is in Duitsland na enkele lokale uitbraken opnieuw de hoogte in geschoten. Momenteel staat het op 2,88, meldt het Robert Koch-instituut, terwijl het niet boven 1 zou mogen uitstijgen om nog onder controle te zijn. ‘Een serieus alarmsignaal’, noemt viroloog Emmanuel André het.

Vrijdag stond het reproductiegetal, ook vaak de besmettingsgraad genoemd, in Duitsland op 1,06. Het R-getal geeft weer hoeveel mensen een besmette patiënt op zijn beurt besmet. Als het cijfers 2 is, zal elke patiënt twee andere mensen besmetten. Ligt het lager dan 1, bijvoorbeeld op 0,5, dan besmetten vier personen in totaal twee anderen.

Dat Duitse R-getal schoot zaterdag plots enorm de lucht in. Van 1,06 ging het in één ruk naar 1,79. Zondag steeg het zelfs naar 2,88. Volgens het Robert Koch-instituut is dat te wijten aan enkele lokale uitbraken van het coronavirus. Zo werden meerdere besmettingen vastgesteld in een vleesverwerkend bedrijf, logistieke centra en opvangcentra voor asielzoekers. Er worden ook uitbraken gelinkt aan kerkdiensten en familiefeestjes.

Geen nieuwe lockdown

Vooral de uitbraak in een groot vleesverwerkend bedrijf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen baart Duitsland zorgen. Het coronavirus is er vastgesteld bij 1.331 werknemers. Tweeduizend mensen testten negatief. Volgens de lokale autoriteiten zou het bedrijf niet goed meewerken aan het onderzoek naar de verspreiding van het virus.

Toch komt er geen nieuwe lockdown, zegt Armin Laschet, de minister-president van de deelstaat. Laschet zei op een persconferentie dat er nog steeds een grote kans is op nieuwe uitbraken. Toch heeft hij niet gekozen voor een nieuwe lockdown omdat alle gevallen te herleiden zijn naar de vleesfabriek van Tönnies. “Een nieuwe lockdown kunnen we niet uitsluiten, maar zolang we er alles aan doen om te voorkomen dat er meer mensen besmet raken, kunnen we beter andere doelgerichte maatregelen nemen”, aldus de minister-president.

Elke kans grijpen

Duitsland wordt nochtans gezien als een van de beste leerlingen van de coronaklas. Op een totaal van 83 miljoen inwoners werden al 191.000 besmettingen vastgesteld, en het aantal sterfgevallen staat op 8.961.

Dat het R-getal er nu zo snel stijgt, heeft volgens het Robert Koch-instituut te maken met het lage aantal besmettingen. “Uitbraken hebben daarom meteen een zware impact op dat getal. Maar we verwachten niet dat er nationaal een grote stijging van de cijfers komt.”

De Belgische viroloog Emmanuel André is daar niet van overtuigd, zegt hij op Twitter. “Duitsland heeft te maken met een eerste serieus alarmsignaal dat alle Europese landen eraan moet herinneren dat de epidemie van elke kans gebruikmaakt om weer krachtiger te worden. Dit is echt geen moment om te feesten. We hebben veel te verliezen.”