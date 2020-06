Toptennisser Dimitrov test positief op corona, finale Adria Tour met Djokovic afgelast

Toptennisser Grigor Dimitrov heeft positief getest op Covid-19. Dat heeft de 29-jarige Bulgaar zondag zelf bevestigd. Dimitrov nam de voorbije weken aan de exhibitietoernooien van de Adria Tour die door Novak Djokovic werden georganiseerd en waar van social distancing geen sprake was. De finale die zondag in het Kroatische Zadar had moeten plaatsvinden met Djokovic werd prompt afgelast. Ook zij moeten nu vrezen voor besmetting.

“Hoi iedereen, ik wou even aan mijn fans en vrienden laten weten dat ik bij mijn thuiskomst in Monaco positief heb getest op Covid-19. Die boodschap postte Grigor Dimitrov, nummer 19 op de wereldranglijst, zondagavond op zijn Instagram-pagina. “Ik wil zeker zijn dat iedereen met wie ik in contact ben gekomen de voorbije dagen getest wordt en de nodige veiligheidsvoorzorgen neemt. Het spijt me ontzettend voor de schade ik eventueel heb berokkend. Ik ben nu terug thuis en ben herstellende. Bedankt voor jullie steun en blijf alsjeblieft gezond.”

Later meer...