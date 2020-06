Donald Trump mag song Tom Petty niet meer afspelen tijdens campagne

Bij de campagnerally in Oklahoma van president Donald Trump weerklonk zaterdagavond ‘I won’t back down’ van de overleden Tom Petty. Zijn nabestaanden reageren boos en willen niet dat Tom Petty geassocieerd wordt met Trump.

‘Tom Petty en zijn familie spraken zich altijd expliciet uit tegen elke vorm van racisme en discriminatie. Tom Petty zou het nooit gewild hebben dat zijn lied werd gebruikt voor een haatcampagne. Hij wilde net mensen samenbrengen’, zeggen de nabestaanden van Petty in een statement op Twitter en Instagram.

‘We geloven dat iedereen vrij is om te stemmen zoals zij zelf willen. We geloven in Amerika en in democratie. Maar Donald Trump representeert geen van deze nobele ideeën’, klinkt het verder nog. De familie benadrukt dat ze onder geen beding toestemming hebben gegeven aan Trumps camapgneteam om ‘I won’t back down’ te gebruiken. Ze ondernemen juridische stappen. De verklaring werd ondertekend door Petty’s dochter Adria en Annakim, zijn weduwe Dana en eerste vrouw Jane. Tom Petty overleed in 2017.

Eerder distantieerden ook de Rolling Stones zich van de Amerikaanse president. Hun song ‘You can’t always get what you want’ wordt wel vaker door Trump gebruikt. Ook artiesten als R.E.M, Pharell Williams, Adele en Village People zeiden in het verleden uitdrukkelijk dat ze niet geassocieerd wilden worden met een campagne die ze niet ondersteunen.