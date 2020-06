Artsen leren vooral mannen te genezen. 'Er zijn vrouwen te vroeg gestorven'

Voor medicijnonderzoek en het stellen van diagnoses, baseert de medische wetenschap zich nog te veel op het mannenlichaam. Het wordt tijd dat er meer aandacht komt voor het vrouwenlichaam.

De klassieke symptomen van een hartinfarct kennen we: iemand die plots met zijn hand naar zijn hart grijpt en neervalt. Voor veel mannen is dit inderdaad hoe een hartinfarct eruitziet. Bij vrouwen is dat anders. Hun symptomen zijn vaak veel vager, waardoor het hartinfarct niet meteen herkend wordt. En dat heeft gevolgen.

Meer weten

Lees hier het artikel van?Eva Berghmans over hoe dokters te weinig oog hebben voor het vrouwenlichaam.

Reageer

Credits

Journalist Eva Berghmans | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert

Over deze podcast

