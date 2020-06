Zaterdag zijn twee bewoners van een appartement aan de Malibranstraat in Elsene gewond geraakt bij een brand. Het vuur brak uit in de keuken en daarbij ademden de bewoners te veel rook in. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

‘Men was een kookpot met olie was men vergeten op het fornuis. De olie vatte vuur en de dampkap zoog de vlammen op’, legt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer uit. Het vuur verspreidde zich daarna over de rest van het appartement.

De brandweer kon het vuur blussen, maar de schade is aanzienlijk. De twee bewoners werden met rookvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis.