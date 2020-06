Zaterdagnacht vond op het Flageyplein in Brussel een massabijeenkomst plaats. Op de video’s die de ronde doen op sociale media is te zien hoe honderden mensen dicht bij elkaar stonden te dansen. De politie ging ter plaatse om de mensen uit elkaar te halen, maar het feestje werd gewoon verplaatst naar andere plaatsen in de buurt.

Op het Heilig Kruisplein in Elsene, een plek dat heel populair is bij jongeren, hebben cafégangers zich na het sluitingsuur van de cafés verzameld om het feest daar verder te zetten. De Brusselse politie probeerde de mensen van het plein te halen. Want door de coronamaatregelen is samenscholen met meer dan 10 mensen verboden. “Ze hebben zich gewoon verzameld op een andere plek. Sommigen gingen zelfs naar het Ter Kameren Bos om daar verder te vieren. Telkens werden de regels met betrekking tot social distancing niet gerespecteerd. En dat heeft bijna heel de nacht geduurd”, zei Ilse Van de keere, de woordvoerster van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene aan RTL info. Eerder deze week moest de politie ook al tussenkomen op een paar straten van het Flageyplein. Toen de politie vroeg dat mensen uiteen zouden gaan, werden twee agenten verwond. Een van hen was hierdoor drie dagen werkonbekwaam. Vijf jongeren werden toen opgepakt.