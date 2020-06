Duyster maakt na vijf jaar comeback op Studio Brussel

Het populaire radioprogramma Duyster keert dit najaar terug op Studio Brussel. Dat meldt Studio Brussel zondag.

Exact vijf jaar geleden, op zondag 21 juni 2015, presenteerde Ayco Duyster de laatste keer haar zondagavondprogramma. Maar na vijf jaar maakt ze haar comeback. Duyster zal vanaf zondag 6 september 15 weken lang te beluisteren zijn tussen 22 uur en middernacht.

Vijftien jaar lang was het programma Duyster, gepresenteerd door Ayco Duyster, voor veel muziekliefhebbers een vaste afspraak op zondagavond. Duyster groeide uit tot een cultprogramma dat ook nieuwe namen en artiesten lanceerde op de Belgische radio, denk bijvoorbeeld aan het IJslandse Sigur Ros. Duyster groeide zelfs uit tot een soort eigen genre.

Op 21 juni 2015 viel het doek en presentatrice Ayco Duyster stapte over naar Radio 1. Nu kondigt Studio Brussel dus een comeback aan. Vanaf zondag 6 september keert Duyster terug op zondagavond. Ayco Duyster presenteert, Eppo Jansssen kiest de muziek.

‘Net als bij veel luisteraars is Duyster in ons hart altijd blijven verder leven. Iets in mij zegt dat het zal aanvoelen alsof we nooit zijn weggeweest’, zegt Ayco Duyster. Ook Eppo Janssen kijkt uit naar september: ‘Het programma mag dan al vijf jaar uit de ether zijn, er wordt nog steeds heel veel mooie duystermuziek gemaakt. Ik ben enorm blij om samen met de luisteraars weer te kunnen verdwalen in een mix van duyster-klassiekers en nieuwe artiesten.’