Vroege vogels zijn zaterdag een onverwacht obstakel tegengekomen op de golfbaan van Royal Antwerp Golf Club in Kapellen. Een jonge bestuurder was in een bunker (een met zand gevulde hindernis in het golf, red.) beland en geraakte er niet meer uit. Een tractor moest ter plaatse komen om het voertuig uit deze benarde positie te halen. Er was gelukkig verder niet veel schade aan de golfbaan.