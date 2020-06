La Liga-club Real Betis wisselt van coach

Real Betis heeft zijn trainer Rubi ontslagen en vervangen door Alexis Trujillo. De club uit La Liga voerde de wissel zaterdagnacht door na het 1-0 verlies bij Athletic Bilbao.

Trujillo is een ex-speler van Betis. Hij was er in het seizoen 2016-2017 al eens coach ad interim en werkte er vandaag als sportief coördinator.

Real Betis staat na 30 speeldagen op de veertiende plaats in het klassement, acht punten boven de degradatiezone. Sinds de herstart na de coronabreak haalde het team slechts 1 op 9. Dat werd Rubi fataal. De 50-jarige Spanjaard leidde het team sinds vorige zomer.