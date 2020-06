370 reizigers De Lijn vragen compensatie of verlenging abonnement door coronacrisis

In de eerste twee maanden van de coronacrisis hebben 370 reizigers De Lijn gecontacteerd met een vraag om hun abonnement kosteloos te verlengen of terug te betalen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

De coronacrisis heeft het aantal reizigers bij De Lijn fors doen krimpen, zeker in de maanden maart en april. In maart telde de vervoersmaatschappij de helft minder reizigers tegenover maart vorig jaar en in april was er zelfs een reizigersdaling met 90 procent.

‘Doordat er minder tickets werden verkocht daalden de ontvangsten van De Lijn in maart met 4,6 miljoen euro en in april met 8,2 miljoen euro’, zegt Bert Maertens, die de cijfers heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Intussen zouden de meer- en minkosten bij De Lijn tot eind augustus reeds oplopen tot een tekort van 35 miljoen euro.

Uit de gegevens die parlementslid Maertens heeft opgevraagd, blijkt nog dat er in maart en april in totaal 370 klantenreacties waren in verband met de terugbetaling of kosteloze verlenging van een abonnement. ‘Voor de jaar- en driemaandabonnementen gelden in principe de standaard terugbetalingsregels. Bij een jaarabonnement betekent dit dat afhankelijk van de duur van het gebruik tot dan toe een percentage van de abonnementsprijs wordt terugbetaald. Indien het abonnement al meer dan 8 maanden wordt gebruikt, is er geen terugbetaling meer. Voor een driemaandabonnement gelden dezelfde regels. Een maandabonnement wordt in principe terugbetaald’, verduidelijkt Bert Maertens.

De Lijn staat ook open voor de kosteloze verlenging van het abonnement van reizigers die gedwongen thuis bleven. Daaronder vallen studenten en werknemers die technisch werkloos of gedwongen van thuis werkten.