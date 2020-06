Brand in Doornik eist één leven

Bij een brand in een appartementsgebouw in Doornik is één dode gevallen. Twee andere bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten werden omstreeks 4u30 in de nacht van zaterdag op zondag verwittigd voor een brand in een appartementsgebouw aan de Rue des Campeaux in Doornik. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse.

‘Bij onze aankomst sloeg het vuur uit een appartement op de tweede verdieping. Heel het gebouw werd geëvacueerd. Pas na het blussen van de brand en het verwijderen van het afval hebben we het levenloze lichaam van een man gevonden’, zegt luitenant Harold Vaesken die de interventie leidde.

Twee andere bewoners moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een tiental mensen moet op zoek naar een andere woning.