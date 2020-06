Wie al in zee gaat zwemmen, riskeert GAS-boete

Ondanks de voorspelde tropische temperaturen blijft zwemmen in zee verboden. Wie voor 27 juni in zee zwemt, kan daarvoor een GAS-boete krijgen. Dat komt omdat er pas vanaf volgend weekend redders toezicht zullen houden. De Kustreddingsdienst raadt af om te gaan zwemmen in onbewaakte zones.

Volgende week kan het kwik stijgen tot wel 30 graden. Toch is het in principe verboden om in zee te zwemmen zolang de reddersposten niet bemand zijn. De kustredders zullen pas op 27 juni op post staan.

Kustburgemeesters verwachten dat het moeilijk wordt om het verbod te handhaven met het voorspelde mooie weer. ‘Controles zijn altijd mogelijk. Stromingen in zee kunnen heel verraderlijk zijn dus zwemmen is niet aan te raden en geheel op eigen risico’, waarschuwt burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD). Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete van maximaal 250 euro.