Het Dortmund van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard heeft zich zaterdagmiddag verzekerd van de tweede plek in de Bundesliga. De geel-zwarten wonnen de topper op het veld van nummer drie RB Leipzig dankzij twee goals van wie anders dan Erling Haaland, en kunnen niet meer bijgebeend worden in het klassement. Onderin bengelt traditieclub Werder Bremen op het randje van degradatie.

Vanmiddag was het D-day in Duitsland. Niet voor de titel, die is tegenwoordig al bijna automatisch voor Bayern en werd ook dit jaar alweer gretig binnengehaald door der Rekordmeister uit München. Wel voor de titel van best of the rest. Leipzig-Dortmund op één speeldag van het einde had iets van een finale voor de tweede plek, met een zege voor de thuisploeg voldoende om de tweede plaats te claimen.

Dortmund, waar Axel Witsel en Thorgan Hazard naar goede gewoonte in de basis begonnen, startte afwachtend aan de partij. RB Leipzig kreeg het initiatief zo in handen geduwd, maar meer dan een wild schot van Patrick Schick leverde dat niet op. Geel-zwart loerde op de counter en oogstte paniek bij de thuisploeg met enkele listige balletjes in de rug van de verdediging. Vooral Thorgan Hazard toonde zich bedrijvig: hij zette zich slim tegen beer Dayot Upamecano en zonderde Erling Haaland af voor Leipzig-doelman Peter Gulacsi. De Noorse scherpschutter trapte bal op het lijf van Gulacsi.

0-1 Haaland. Video: Eleven Sports

Wie anders dan Haaland

Dortmund voelde dat er wat mogelijk was en nam meer en meer het initiatief over. Nadat Hazard eerst nog vanuit een scherpe hoek op Gulacsi getrapt had, was het bij de volgende aanval wel raak. Een knappe combinatie vanop rechts kwam via Julian Brandt tot bij debutant Giovanni Reyna. Waar iedereen dacht dat de amper 17-jarige Amerikaanse Portugees zou trappen, bediende hij met een subtiel balcontact Haaland. Die trapte de verdiende 0-1 tegen de touwen.

Leipzig stond erbij en keek ernaar. Aan de bal onbeholpen, zonder bal tandeloos. Schick dacht even de vla in de pan te jagen, maar hij mocht vooral blij zijn dat hij geen rood kreeg nadat hij zijn studs diep in de achillespees van Witsel geboord had. Gelukkig kon de Rode Duivel wel verder. Na rust leek het bijna te makkelijk te gaan voor Dortmund: Haaland legde af op de vrijstaande Mateu Morey - nog een debutant - maar de jonge Spanjaard besloot ongeconcentreerd naast. Even later hielden een voetreflex van Gulacsi en de deklat Haaland van een tweede treffer.

Haaland 0-2. Video: Eleven Sports

Daarna zakten de bezoekers echter weg en kwam de thuisploeg nog opzetten. Verder dan een resem hoekschoppen kwamen de Oost-Duitsers echter niet meer. Diep in blessuretijd stak Haaland het mes nog wat dieper in de wonde met zijn tweede treffer: 0-2, de dertiende Bundesliga-treffer van Haaland sinds januari. Dortmund is zo zeker van de tweede plaats in Duitsland.

Werder Bremen op randje degradatie

Geen top twee dus voor Leipzig nadat het in het najaar van 2019 nog een tijd als lijstaanvoerder pronkte in de Bundesliga. Van hun laatste vijftien matchen konden de troepen van Julian Nagelsmann er slechts vijf winnen. Doordat Dodi Lukebakio zaterdagmiddag boeman speelde van Bayer Leverküsen, zijn ze nu wel al voor 99% zeker van een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Mönchengladbach lijkt zich te gaan verzekeren van het vierde ticket. Kampioen Bayern München pakte Freiburg dan weer in met 3-1 dankzij opnieuw twee goals van Robert Lewandowski, zijn 32ste en 33ste in de Bundesliga dit seizoen.

Onderaan het klassement lijkt het lot van Werder Bremen bijna bezegeld. Werder, dat na de degradatie van Hamburg SV twee jaar geleden het team is dat al het langst in de Bundesliga speelt, ging met 3-1 onderuit bij nummer vijftien Mainz. Op de laatste speeldag moet het thuis winnen van 1. FC Köln om nog een kans te maken op een verlengd verblijf in de Duitse hoogste klasse.