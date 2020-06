Zomerbar-concerten in Werchter al na een kwartier uitverkocht

De tickets voor de Zomerbar-concerten die Live Nation begin juli in het Festivalpark van Werchter voor maximum 200 personen organiseert ten voordele van LIVE2020, de steunactie voor de zwaar getroffen livemuzieksector, waren zaterdagmorgen al na 15 à 20 minuten uitverkocht.

Dat meldt woordvoerster Nele Bigaré. Het gaat om tickets voor concerten ter hoogte van de North West Wall containertorens van Selah Sue op donderdag 2 juli, Tourist LeMC op vrijdag 3 juli en Bazart op zaterdag 4 juli. Deze groepen geven die dagen optredens om 15u30 en 20u30.

Per show waren er 200 tickets beschikbaar. Gezien bezoekers aan tafeltjes van vier moeten plaats nemen werden de tickets uitsluitend per tafel te koop aangeboden. Een pakket bestaat uit vier tickets en één parkingticket kost 45 euro per persoon.

Naast de concerten die ter plaatse live kunnen bijgewoond worden zijn er op zondagavond 5 juli nog optredens van Arno, Emma Bale, Glints, SONS en Eefje de Visser die uitgezonden worden via Canvas, Proximus Picks en rockwerchter.be. Van 2 tot en met 5 juli brengt RWTV via Proximus Pickx en rockwerchter.be bovendien een selectie van de beste concerten uit de archieven van het festival. Op zaterdagavond wordt er gekwist onder leiding van Jan Delvaux en Jimmy Dewit van Belpop Bonanza.

Met deze initiatieven wil Live Nation fondsen verzamelen voor LIVE2020, het solidariteitsfonds van de livemuzieksector. Sinds vorige week biedt Rock Werchter met dit doel ook een exclusieve merchandisecollectie (polsbandjes, t-shirts en petten) via de webshop te koop aan. Tijdens de show op zondagavond 5 juli zal er ook inhoudelijke aandacht zijn voor de crisis waarin de livemuzieksector zich momenteel bevindt als gevolg van de coronapandemie.