Vautmans (Open VLD) neemt afstand van amendement om Zwarte Piet af te schaffen

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) heeft vrijdag alsnog tegen een amendement gestemd waarin lidstaten wordt gevraagd te stoppen met ‘racistische en afrofobische tradities, zoals blackface’. ‘Ik vind niet dat Zwarte Piet of roetpiet moet verdwijnen, laat staan door een verbod vanuit de overheid’, legt Vautmans zaterdag uit.

Vautmans keurde dat amendement eerst goed, maar omdat de bepaling ook Zwarte Piet viseert, wijzigde de Open VLD-politica haar stemgedrag en stemde ze finaal tegen.

Het Europees Parlement keurde vrijdag een resolutie goed rond de antiracismeprotesten na de dood van George Floyd in de VS. De Open VLD-parlementsleden keurden die resolutie ook goed. Maar er werd ook een amendement aangenomen waarin aan lidstaten wordt gevraagd om te breken met hun ‘racistische en afrofobische tradities, zoals blackface’.

Samen met haar Open VLD-collega Guy Verhofstadt keurde Hilde Vautmans dat amendement aanvankelijk ook goed. ‘Blackface is een van oorsprong Amerikaans fenomeen waarbij een blanke zich als zwarte schminkt om een kwetsende karikatuur van een zwarte slaaf uit te beelden. Uiteraard veroordelen we dat. Vandaar dat ik dit amendement oorspronkelijk ook steunde’, legt Vautmans uit.

Maar het bewuste amendement heeft ook betrekking op tradities zoals Zwarte Piet. ‘Ik had de tekst niet opgevat als zijnde een oproep om Zwarte Piet of roetpiet af te schaffen’, aldus Vautmans. Zij paste daarom haar stemgedrag aan. ‘Ik vind niet dat Zwarte Piet of roetpiet moet verdwijnen, laat staan door een verbod vanuit de overheid. Dat zou zelfs contraproductief kunnen zijn’, legt de Limburgse uit.

Vautmans legt ook uit waarom ze Zwarte Piet of roetpiet niet wil zien verdwijnen. ‘Vandaag is hij immers een hulp van Sinterklaas en heus geen slaaf of onderdanige knecht. Tradities evolueren mee met de tijd en dat vind ik goed. In de meeste steden is Zwarte Piet bijvoorbeeld een roetpiet, zoals in Antwerpen. Ik geloof dat we de hulp van Sinterklaas kunnen laten voortbestaan, in alle respect voor de zwarte gemeenschap en de tradities. Dit heeft voor mij niets te maken met racisme.’