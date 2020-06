Black Lives Matter-betogers hebben op Juneteenth - een niet-officiële feestdag die de bevrijding van slaven viert - gespreid over de Verenigde Staten geprotesteerd. In Washington D.C. leidde dat tot het neerhalen en in brand steken van het standbeeld van Albert Pike, een Confederale generaal. Het was het enige beeld van een Confederaal in de hoofdstad. Hij was tegen het afschaffen van de slavernij en naar verluidt lid van de Ku Klux Klan. De politie kwam om het vuur te blussen, maar liet de betogers verder met rust.