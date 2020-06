Toestand van verongelukte voormalig F1-piloot Alex Zanardi is nog steeds kritiek: “Het is geen verloren zaak”

Alessandro Zanardi, de voormalige Formule 1-piloot die 19 jaar geleden beide benen verloor bij een crash met een racewagen, bevindt zich na een zwaar verkeersongeval met zijn handbike nog steeds in kritieke toestand. De 53-jarige Italiaan werd vrijdagavond na een drie uur durende operatie aan zijn hoofd, hersenen en gezicht overgebracht naar de dienst intensieve zorgen. Dat bevestigde het ziekenhuis van Siena.

Zijn neurologische toestand blijft ernstig. Hij wordt kunstmatig beademd en heeft hersenschade opgelopen. Giuseppe Olivieri, de neurochirurg die hem opereerde, verklaarde aan de pers dat Zanardi “geen verloren zaak” is. “Het is absoluut de moeite waard hem verder te behandelen. De operatie vrijdag verliep zoals voorzien. Zijn toestand voordien was heel erg slecht. Hoe ik zijn herstel voor mij zie? Daar wil ik niet op vooruitlopen. Ik behandel hem wanneer hij wakker wordt en daarna zien we wel. Mensen kunnen sterven aan zulke verwondingen. Zijn situatie kan nu langzaam beter worden, maar kan ook plotseling opnieuw verergeren.”

Foto: EPA-EFE

Zanardi raakte vrijdag bij een estafettewedstrijd nabij Pienza betrokken bij een ongeval. Tijdens een afdaling botste hij aan hoge snelheid met een vrachtwagen. Hij werd met zware hoofdblessures met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij meteen geopereerd werd.

Zanardi was in de jaren ‘90 een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE