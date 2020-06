Publiek vanaf 11 juli weer welkom in Franse voetbalstadions

De Franse voetbalstadions gaan vanaf 11 juli weer open voor publiek. Dat besliste de Franse regering zaterdag. In eerste instantie mogen maximaal 5.000 mensen de tribunes op. Dat aantal kan in de loop van de zomer worden verhoogd.

De positieve evolutie in de strijd tegen het coronavirus laat de Franse regering toe versneld de maatregelen te versoepelen. Vanaf maandag mogen de Fransen weer in groep sporten, “mits passende preventiemaatregelen”. Alleen gevechtsporten blijven verboden.

Zaterdag 11 juli, de dag waarop er een einde komt aan de op 24 maart afgekondigde noodtoestand in Frankrijk, worden naast de voetbalstadions ook de renbanen heropend. Naar theater gaan kan ook weer. “De verbetering van de gezondheidssituatie maakt het mogelijk om bepaalde maatregelen op te heffen, op voorwaarde dat iedereen waakzaam blijft”, klinkt het in een regeringsverklaring.

De Franse voetbalclubs mogen dus fans toelaten bij de oefenwedstrijden in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Ook bij de nog te spelen finales van de twee Franse bekertoernooien kan publiek aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat het volgende seizoen in de Ligue 1 op 22 augustus van start gaat.

De Franse voetbalcompetitie werd eind april tien speeldagen voor het einde stopgezet. Paris Saint-Germain werd tot kampioen uitgeroepen. In de vier andere grote competities in Europa (Engeland, Spanje, Italië en Duitsland) werd het seizoen wel weer hervat.