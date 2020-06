Burgemeester van Brugge Dirk De fauw buiten levensgevaar: ‘hij heeft geluk gehad’

De burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) is vanmiddag neergestoken in Brugge, zo bevestigt politie Brugge.

De burgemeester werd aangevallen in zijn advocatenkantoor.

Volgens provinciegouverneur Carl De Caluwe werd hij gestoken in zijn hals. Hij kon zelf nog de hulpdiensten verwittigen. De burgemeester werd door zijn chauffeur naar het ziekenhuis gebracht en lag rond 13 uur al in het operatiekwartier.

Zijn vrouw Ann Staelens vertrok om 13.30 uur naar het ziekenhuis. Zij werd op de hoogte gebracht thuis door de politie toen ze op de kleinkinderen lette. ’Dirk is geopereerd en zijn toestand is stabiel. Hij is niet in levensgevaar’, reageert Staelens.

De vermoedelijke dader was een cliënt van De fauw. Hij is psychisch gestoord en haalde uit tijdens een onderhoud. ’Mijn man heeft volgens de dokters enorm veel geluk gehad. Er zijn geen vitale zaken geraakt. Vannacht zal hij zeker nog in het ziekenhuis moeten blijven,’ vertelde zijn vrouw aan onze collega’s van Het Nieuwsblad.

De verdachte is opgepakt. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord. Allicht heeft de moordpoging weinig te maken met de politieke activiteiten van burgemeester De fauw.

Dirk De fauw is 62 jaar en is burgemeester van Brugge sinds vorig jaar. Hij was vandaag nog, voor het incident, te zien op een paardenkoets in Brugge aangezien die vandaag opnieuw mogen uitrijden na drie maanden. Hij zei dat hij hoopte dat het toeristische leven in Brugge met de heropstart van de koetsen kan hervatten.