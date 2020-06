Wolf lijkt aanrijding overleefd te hebben

Wolf Billy is weer opgedoken. Het lijkt er sterk op dat hij geen zware kwetsuren heeft opgelopen bij de aanrijding vrijdag op de ring rond Turnhout.

De wolf met nummer GW1554m - ook bekend als ‘de wolf van Duffel’ of Billy - werd vrijdagochtend door een bestelwagen aangereden bij de oversteek van de ring rond Turnhout. Ooggetuigen zagen hoe het dier werd weggekatapulteerd en tegen een haag werd geslingerd. Maar hij overleefde de klap en liep weg.

Na de aanrijding hield het agentschap een zoektocht met een speurhond, waar ook het Natuurhulpcentrum Opglabbeek aan meewerkte. Maar die zoektocht leverde niets op. Dat kan erop wijzen dat de wolf geen externe kwetsuren vertoonde en daarmee eigenlijk ‘niet interessant’ was voor de zoekhond.

Er is meer. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf werd er vrijdagavond laat twee keer een wolf gezien in de ruime regio Turnhout. ‘De twee meldingen sluiten perfect op elkaar aan qua locatie en tijdspad, en bevestigen daarmee eigenlijk elkaar. De beide waarnemers melden een soepel dravende wolf. Het ziet ernaar uit dat het dier er met de schrik vanaf is gekomen, al blijft er natuurlijk enig voorbehoud na zo’n spectaculair ongeval. bovendien gaat het om zichtwaarnemingen die nog niet verder konden geverifieerd worden’, aldus Jan Loos.