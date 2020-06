Bemoedigende cijfers: 2 overlijdens, 74 besmettingen

De voorbije 24 uur werden 74 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Er zijn twee overlijdens te betreuren. In de ziekenhuizen werden 20 nieuwe patiënten opgenomen, 42 mensen verlieten het ziekenhuis.

Het aantal besmettingen met het virus kende gisteren een uitschieter. Toen meldde Sciensano 128 nieuwe besmettingen op donderdag. Het cijfer dat Sciensano vandaag meldt over vrijdag is bemoedigend. Er zijn 74 nieuwe bevestigde besmettingen.

Die 128 van gisteren was het hoogste aantal in acht dagen. Maar het blijkt op dit moment dus een uitzondering. De cijfers liggen in het weekend vaak lager dan op het einde van de week. Het globale plaatje van deze week is duidelijk beter dan dat van vorige week.

Ook het aantal overlijdens daalt weer. Sciensano meldt er vandaag 2 tijdens de voorbije 24 uur. Twee Vlamingen. Beide overlijdens vonden plaats in een ziekenhuis. Gisteren meldde Sciensano er 12. In totaal kwamen er in België nu 9.697 mensen om door het virus.

Het aantal ziekenhuisopnames lijkt eveneens onder controle: 20 patiënten werden vrijdag opgenomen, 42 mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen nu nog 308 patiënten in onze ziekenhuizen met covid-19. 50 mensen liggen op intensieve zorg, dat zijn er vijf minder dan gisteren.

Tot nu toe werden in ons land in totaal 60.550 bevestigde gevallen gemeld: 34 098 gevallen (56%) in Vlaanderen, 19 142 (32%) gevallen in Wallonië en 6 256 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens over de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1.054 gevallen (2%).

Zondag en maandag geeft Sciensano geen nieuwe cijfers vrij. Pas dinsdag volgt een update.