De grootste drugszaak ooit bij het parket van West-Vlaanderen draait om het mysterieuze bedrijf Kriva Rochem in de Antwerpse haven. Het bedrijf zegt gespecialiseerd te zijn in de bouw van kerncentrales en waterzuiveringsinstallaties. De bedrijfsleiding, die nu in de cel zit op verdenking van drugssmokkel, pakte in het verleden uit met goede connecties met het Saudische koningshuis en de Tsjetsjeense dictator Ramzan Kadyrov.