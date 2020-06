Aanklager die Trumps bondgenoten onderzoekt, weigert ontslag

Volgens de Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft een belangrijke openbare aanklager, die vertrouwelingen van president Trump onderzoekt, ontslag genomen. De man zelf ontkent.

Het gaat om Geoffrey Berman, de machtige procureur in New York. Hij onderzocht eerder de voormalige advocaat van president Trump, Michael Cohen. En intussen leidt hij een onderzoek naar een andere bondgenoot van Trump, advocaat Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York. Dat onderzoek draait rond Trumps privébedrijven.

De aankondiging van zijn ontslag door de minister van Justitie, kwam opvallend laat op een vrijdagavond: 21 uur plaatselijke tijd. Barr wist ook te melden dat er een opvolger klaarstond.

Maar een uur nadat Barr het ontslag had bekendgemaakt, liet die weten dat dat helemaal niet waar was. ‘Ik heb geen ontslag genomen en ik ben dat ook niet van plan. Ik ga alleen afstand doen van mijn functie als de president een vervanger aanduidt en de Senaat dat bevestigt. Tot dan blijven mijn medewerkers en ik voortwerken.’

Critici van Trump zien in deze rare episode een zoveelste bewijs dat de president zich moeit met Justitie en zeker met onderzoeken in zijn entourage.

Eerder vorige week gingen in en om Washington al geruchten rond dat Berman een nieuwe functie zou krijgen.